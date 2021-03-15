Son dakika haberi | Belçika'da salgın tedbirlerinden etkilenen sektör temsilcileri protesto gösterisi yaptı
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Son dakika haberi | Belçika'da salgın tedbirlerinden etkilenen sektör temsilcileri protesto gösterisi yaptı

15.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:48

Son dakika haberi: Belçika'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına aldığı tedbirlerden etkilenen sektörlerin temsilcileri daha fazla yardım talebiyle gösteri düzenledi.

Belçika'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına aldığı tedbirlerden etkilenen sektörlerin temsilcileri daha fazla yardım talebiyle gösteri düzenledi.

Belçika'da salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan yiyecek içecek, eğlence, gece hayatı ve toplu etkinlik organizasyonu gibi sektörlerin temsilcileri, sabah saatlerinde başkent Brüksel'de bir araya geldi.

Araçlarıyla çevre yoluna çıkarak yoğun saatlerde trafiği yavaşlatan protestocular daha sonra şehrin simge yapılarından Atomium'da buluştu.

Göstericiler, bir yıldır tedbirlerden en fazla etkilenen kesim olduklarını, ekonomik ve psikolojik sıkıntı çektiklerini belirterek federal hükümetin bu sektörlerde faaliyet gösteren kişi ve şirketlere daha fazla yardımda bulunmasını talep etti.

Sektör temsilcileri, ortak açıklamalarında, büyük sorumluluk göstererek tedbirlere uyduklarını vurgulayarak "Bir yılın ardından iş yerlerimizin, ailelerimizin ve çalışanların yaptığı fedakarlıkların yeteri kadar dikkate alınmadığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi | Belçika'da salgın tedbirlerinden etkilenen sektör temsilcileri protesto gösterisi yaptı
Son dakika haberi | Belçika'da salgın tedbirlerinden etkilenen sektör temsilcileri protesto gösterisi yaptı
Son dakika haberi | Belçika'da salgın tedbirlerinden etkilenen sektör temsilcileri protesto gösterisi yaptı
Son dakika haberi | Belçika'da salgın tedbirlerinden etkilenen sektör temsilcileri protesto gösterisi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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