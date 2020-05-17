Belçika'da sağlık çalışanları Başbakan Wilmes'i protesto etti
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Belçika'da sağlık çalışanları Başbakan Wilmes'i protesto etti

Belçika'da sağlık çalışanları Başbakan Sophie Wilmes'i protesto etti.

Belçika'da sağlık çalışanları Başbakan Wilmes'i protesto etti
17.05.2020 21:13 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:13

Belçika'da sağlık çalışanları Başbakan Sophie Wilmes'i protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Saint-Pierre Hastanesi'nde görevli doktor ve hemşireler Başbakan Sophie Wilmes'ı sırtlarını dönerek protesto etti. Sağlık çalışanları hastane girişinde bulunan yolun her iki tarafında sıraya girerek, başbakanın aracı hastaneye giriş yaptığı sırada sırtlarını dönerek, sessiz protesto gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları, protestonun nedeni olarak ise çabalarının karşılığını tam olarak alamamak ve niteliksiz elemanların işe alınması olduğunu açıkladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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