Belçika'da Royal Antwerp futbol takımı, stadyumunu restorana dönüştürüyor
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Belçika'da Royal Antwerp futbol takımı, stadyumunu restorana dönüştürüyor

Belçika'da Royal Antwerp futbol takımı, stadyumunu restorana dönüştürüyor
BBC - Haberler | Dünya

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldan fazla süredir futbol maçlarının seyircisiz oynandığı Belçika'da, Royal Antwerp takımı, taraftarlarının stadyum özlemini gidermek için farklı bir projeye imza atıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldan fazla süredir futbol maçlarının seyircisiz oynandığı Belçika'da, Royal Antwerp takımı, taraftarlarının stadyum özlemini gidermek için farklı bir projeye imza atıyor.

Belçika 1. Futbol Ligi (Pro Leuge) ekiplerinden Royal Antwerp, yaz boyunca taraftarlarını Bosuil stadyumunda ağırlayacak ama bu kez taraftarlar tribünde değil sahanın içinde oturacak.

Çünkü Royal Antwerp'in iç saha maçlarını oynadığı Anvers kentindeki Bosuil stadyumu, futbol maçlarının yapılmadığı yaz mevsimi boyunca restoran olarak hizmet verecek.

Kulübün medya sorumlusu Joost Houtman, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızı özledik. Bu yüzden Haziran ayı sonunda stadyumda geçici bir restoran açacağız. Böylece yeniden stadyumu ziyaret edebilecekler" dedi.

"De Heilige Grond" (Kutsal Toprak) adı verilen geçici restoran, saha içinde çimlerin kenarında 100 masadan oluşacak. Taraftarlar, içkilerin dahil olduğu 3 çeşit yemek için kişi başı 100 euro ödeyerek, stadyumu ziyaret edebilecek.

Sadece akşamları hizmet verecek geçici restoranda koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Yemekler, kulüp sosyal tesislerinde yemek servisi yapan catering firması tarafından hazırlanacak.

Kişi başı 100 euro, yüksek bir fiyat gibi görünse de, Royal Antwerp taraftarlarının daha restoran açılmadan mevcut bin sandalyeden 750'sini ayırttıkları açıklandı.

BBC
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