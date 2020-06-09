Belçika'da protestolarda yağmalanan mağazalar yaralarını sarıyor
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Belçika'da protestolarda yağmalanan mağazalar yaralarını sarıyor

Belçika'da protestolarda yağmalanan mağazalar yaralarını sarıyorBelçika, (DHA) ? ABD'li George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin protesto edildiği Belçika'da, eylemciler dün mağazaları yağmaladı.

Belçika'da protestolarda yağmalanan mağazalar yaralarını sarıyor
09.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:45

Belçika'da protestolarda yağmalanan mağazalar yaralarını sarıyor

Belçika, (DHA) ? ABD'li George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin protesto edildiği Belçika'da, eylemciler dün mağazaları yağmaladı. Mağaza sahipleri oluşan zararlarının ardından yaraları sarmaya çalışıyor.

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un, polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve tüm dünyaya yayılan protestolar ve yağmalardan, Belçika da nasibini aldı. Başkent Brüksel'de dün bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Floyd cinayetini ve ırkçılığı protesto etti. Protestolar sırasında bazı lüks giyim ve eşya satan mağazalar yağmalandı. Zarar gören mağazalar, bugün yaralarını sarmaya başladı. Lüks ve pahalı tasarımcı imzalı moda ürünleri satan mağazaların yağmalanmasını ve binlerce kişinin koronavirüsü hiçe sayarak protesto yapmasını değerlendiren, Brüksel Belediye başkanı Philippe Close, bu sağlık krizi sırasında kamu düzeni, ifade özgürlüğü hakkı ve halk sağlığı arasındaki dengeyi korumanın çok hassas bir dengede olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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