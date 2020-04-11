- Belçika'da polisin çarptığı kişi öldü, yakınları polise saldırdı - Belçika'da polisin çarptığı kişi öldü, yakınları polise saldırdı Belçika'da polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiyi polis çarparak durdurmak istedi.

- Belçika'da polisin çarptığı kişi öldü, yakınları polise saldırdı

BRÜKSEL - Belçika'da polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiyi polis çarparak durdurmak istedi. Polisin çarptığı kişi hayatını kaybederken, yakınları polise saldırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Anderlecht bölgesinde dün polis elektrikli scooter ile dolaşan Fas kökenli gence 'dur' ihtarında bulunurken, ihtarına uymayan genci polis çarparak durdurmak istedi. Polisin çarparak durduğu genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hayatını kaybeden gencin yakınları olayın ardından polise saldırdı. Fas kökenli vatandaşlar polis araçlarını taşlayarak, ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis, olayların büyümesi nedeni ile bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderirken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polis olayların yaşandığı bölgede zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA