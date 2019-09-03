Belçika'da patlama: Evler hasar gördü, yaralılar var

Belçika'da patlama: Evler hasar gördü, yaralılar var

Belçika'nın Antwerp şehrinde meydana gelen patlamada birkaç ev hasar gördü.

03.09.2019 15:41
Belçika'da patlama: Evler hasar gördü, yaralılar var

Belçika'nın Antwerp şehrinde meydana gelen patlamada birkaç ev hasar gördü. Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi.


Belçika Acil Durum Ekipleri, liman şehri Antwerp'e bağlı Wilrijk bölgesinde meydana gelen patlamada birkaç evin hasar gördüğünü, evlerde çökmeler olduğunu bildirdi. Antwerp İtfaiye Servisi, acil durum ekiplerinin enkaz altından 1 kişiyi kurtardığını ancak enkaz altında başka insanların da olabileceğini belirtti.


İtfaiye servisi, patlamanın neden olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi. - ANTWERP

Kaynak: İHA
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