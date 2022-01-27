Belçika'da pasaportlara Tenten gibi çizgi romanlardan görseller koyulacak

Belçika'da yeni basılacak pasaportların tasarımlarında Tenten, Red Kit ve Şirinler gibi ülkenin dünyaca ünlü çizgi romanlarından görseller yer alacak.

Belçika hükümeti, pasaportlarda bundan böyle binaların görsellerinin bulunmayacağını, bunun yerine çizgi romanlardan karakterler ve nesnelere yer verileceğini duyurdu.

Yeni pasaport tasarımlarının tanıtımını Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yaptı. Belçika pasaportunun dünyada en güçlü pasaportlardan olduğunu söyleyen Wilmes'in elinde tuttuğu pasaportun ilk sayfasında Tenten'in roketi yer aldı.

Belçikalı çizgi romancıların eserleri dünyanın birçok ülkesinde basıldı, çizgi film oldu veya uzun metrajlı filmleri çekildi. Bunlar arasında Türkiye'de de yayımlanan Tenten, Red Kit ve Şirinler'in yanı sıra Nero, Jommeke ve Le Chat gibi karakterler bulunuyor.

Belçika'da yeni basılacak pasaportlarda ayrıca sahteciliğe karşı güvenlik unsurlarının iki kat artırılarak 48'e çıkarıldığı belirtildi. Yeni pasaportlara barkod ve iki ilave sayfa eklendi.