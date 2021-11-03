Belçika'da ordudaki aşırı sağcı unsurlara yönelik operasyon yapıldı

Belçika'da ordudaki aşırı sağcı unsurları ortaya çıkarmak amacıyla bazı özel mülk ve askeri üslere baskın düzenledi.

Belçika basınına göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan olmazken, birçok cep telefonu ve bilgisayara el konuldu.

Söz konusu cihazlarda kişileri terörist eylemlere teşvik eden mesajlaşmalar olup olmadığına bakılacak.

Belçika'da tehdit analizi yapan devlet kurumu OCAD'ın temmuz ayındaki raporunda "aşırı sağcı" ideolojinin ve hareketlerin zemin kazandığı ve giderek "alarm verici seviyede" ciddi tehdide dönüştüğü bildirilmişti.

Aşırı sağcı tehdidin, mayıs ayında asker Jürgen Conings'in birliğindeki ağır silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğuna dikkat çekilmişti.

Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle birliğinden firar eden Conings, bir ay süren aramaların sonunda ölü bulunmuş, bunun ardından Conings'e destek veren sosyal medya paylaşımlarında da artış görülmüştü.

Haberi Kaydet