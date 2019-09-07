07.09.2019 19:12

- Belçika'da öldürülen Türk Nizip'te defnedildi

GAZİANTEP - Belçika'nın Liege kentinde öldürüldükten sonra ıssız bir yere gömülen 3 çocuk babası gurbetçi İlyas Köşker'in cenazesi gönderildiği memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Belçika'nın Liege kentinde 28 Haziran 2019 tarihinde çıkan ve bir daha haber alınamayan 44 yaşındaki İlyas Köçer'in cenazesi, kayıp olduğu tarihten 43 gün sonra Lüksemburg kentinde toprağa gömülü olarak bulunmuştu. Köşker'in cenazesi otopsi, defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi Türkiye'ye gönderildi. Köşker'in cenazesinin bulunmasının ardından 28 gün sonra memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi.

Hazreti Ali Camisi'nde cenaze töreni töreni düzenlenen İlyas Köşker, Nizip Asri Mezarlık'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın geçmişi

Belçika'nın Liege kentinde kaldığı evden 28 Haziran 2019 tarihinde kendi otomobili ayrılan bir daha iş yerine dönmeyen İlyas Kösker'in Türkiye'deki ailesinin ulaşamaması üzerine kayıp olduğu ortaya çıktı. Durumun Belçika polisine bildirilmesi üzerine Köşker, her yarda aranmaya başladı. Liege ve komşu kent polislerinin çalışmaları sonucu İlyas Kösker'in kaçırılıp, vahşice öldürüldükten sonra Lüksemburg sınırları içinde ormanlık bir alana gömüldüğü belirlendi. 10 Ağustos 2019 tarihinde İlyas Kösker'in izine rastlayan polisin yaptığı kazı çalışmaları sonucunda Köşker'in cenazesi Lüksemburg'daki ıssız bir alanda gömülü olarak bulunmuştu.

Kaynak: İHA