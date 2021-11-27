Belçika'da öldürülen genç adamın cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler
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Belçika'da öldürülen genç adamın cenazesi ailesine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belçika'da öldürülen genç adamın cenazesi ailesine teslim edildi

Belçika'nın Aalst şehrinde sokakta karşılaştığı grupla arasında çıkan tartışma sonrası dövülerek öldürülen gurbetçinin cenazesinin otopsi işleminin tamamlandığını ve toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.

Belçika'nın Aalst şehrinde sokakta karşılaştığı grupla arasında çıkan tartışma sonrası dövülerek öldürülen gurbetçinin cenazesinin otopsi işleminin tamamlandığını ve toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyü nüfusuna kayıtlı, Belçika doğumlu 36 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Çalık, geçtiğimiz cuma akşamı iş yerinden ayrılarak evine gittiği sırada, sokakta karşılaştığı kişilerle henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kafede bulunan diğer arkadaşlarını da olay yerine çağıran zanlılar, Çalık'ı darp etti. Başına ağır cisimlerle darbe alan Çalık ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aalst şehrinde bir hastaneye kaldırılan Çalık, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan Çalık, hafta sonu ise Aalst'taki hastaneden ambulans ile Brüksel Jette hastanesi yoğun bakım servisine nakledildi. Ancak Çalık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Genç adamın cenaze Emirdağ'da defin edilecek

Olayın ardından Belçika makamları cinayet soruşturması başlatırken, soruşturma kapsamında Çalık'a otopsi yapıldı. Otopsi işleminin ardından Çalık'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Çalık için bugün Aalst şehrinde cenaze namazı kılınacağı öğrenilirken, ardından cenazesinin önümüzdeki hafta başında defin edilmek üzere memleketi olan Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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