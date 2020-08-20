Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak Belçika'da bugün toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, tüm ilk ve ortaokulların 1 Eylül itibarıyla tam zamanlı olarak eğitime başlayacağını duyurdu.

Belçika'da bugün toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, tüm ilk ve ortaokulların 1 Eylül itibarıyla tam zamanlı olarak eğitime başlayacağını duyurdu.

Belçika'da korona virüs sürecini yönetmek üzere oluşturulan ve başkanlığını Başbakan Sophie Wilmes'in yürüttüğü Ulusal Güvenlik Konseyi bugün toplandı. Ülkedeki faklı federal üst düzey siyasilerden oluşan konsey, önümüzdeki günlerden itibaren Belçika'da yürürlükte olacak tedbir kurallarını görüştü. Toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Wilmes alınan kararları açıkladı. Wilmes, "Biliyorsunuz son toplantımızda ülkemizde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sıkı tedbirler almıştık. Ağustos ayının gelişiminde görüldüğü kadarıyla verimli sonuçlar aldık. Ülkemizde aldığımız son tedbirlerle korona virüs bulaşma hızı düştü. Ancak virüs dolaşmaya devam ediyor. Kesin olarak bu durumdan kurtulma noktasında değiliz. Bir aşıya ihtiyacımız var. Şimdilik dikkatli kalarak virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Bir denge halinde bulunuyoruz. Ne kurtulmuş bir haldeyiz ne de dramatik bir haldeyiz. Tamamen normale dönmek şimdilik mümkün değil. Ulusal düzeyde ve yerel düzeyde alınan kararlar uyum içinde yürütülüyor" dedi.

Basın toplantısında en çok merak edilen konu olan okulların açılmasına ilişkin kararları da duyuran Wilmes, "Konseyimizin kararıyla ülkemizde tüm okullar sarı kod çerçevesinde açılacak. Sarı kod haftanın 5 günü okula gidilmesini öngörüyor. Bu kapsamda tüm ülkede tüm öğrenciler 1 Eylül itibarıyla eğitime başlayacaktır. Zira okulsuzluk durumunun devam etmesi aileler, öğrenciler ve eğitimciler için sosyal açıdan başka sorunlara sebep olmakta" ifadelerini kullandı.

5 kişilik aile çemberi Eylül ayında da devam edecek

Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından değerlendirilen diğer konulara ilişkin bilgiler veren Başbakan Wilmes, "Şu an geçerli olan 5 kişilik yakın aile çemberi kuralı Eylül ayı boyunca da devam edecek. Aile olarak en fazla 10 kişiyle dışarıda bir araya gelmeye izin verilmeye devam edilecek. 1 Eylül'den itibaren de cenaze törenleri için düzenlenecek merasimlere katılım hakkı 50 kişiye kadar çıkarıldı" dedi.

Yeni alınan kararlara göre alışverişte 2 kişi olmak kaydıyla içeride kalma süresinde sınır kaldırıldı. Bu kural 24 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek. Öte yandan geniş katılımlı etkinlikler için 200 kişi iç mekan, 400 kişi dış mekan olmak üzere yeniden etkinlik katılımcı sınırlaması genişletildi. Ancak büyük etkinlikler için ilgili belediye ve ilgili bakanlıkların izinlerine tabi olma kuralı getirildi.

Tatil sezonu olması nedeniyle tatilden dönenlere de seslenen Başbakan Wilmes, "Seyahatten dönenlerin yolcu bilgi formunu doldurması ve kırmızı bölgelerden gelenlere belirti görülmese bile test yapılması gerekiyor. Kurallara uymayanlara bölge yönetimlerinin yetkileri kapsamında müdahale edebilecek" şeklinde uyarıda bulundu.

Belçika'da son 24 saatte 363 yeni vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 78 bin 897'e yükseldi. Toplam 18 bin 618 kişinin iyileştiği ülkede, 10 yeni vefat sayısı ile birlikte toplam can kaybı da 9 bin 969 olarak kaydedildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA