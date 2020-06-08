Belçika'da normalleşmenin üçüncü aşamasına geçildi
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Belçika'da normalleşmenin üçüncü aşamasına geçildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde toplu ibadete ara verilen camilerin bir kısmı yeniden açıldı.

08.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:00

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde toplu ibadete ara verilen camilerin bir kısmı yeniden açıldı.

Ülkede hükümetin bugün itibariyle normal hayata dönüşün 3. kademesini hayata geçirmesiyle çok sayıda camide sabah namazıyla ibadete başlandı.

Başkent Brüksel'deki Hicret Camii'nde Müslümanlar yeniden vakit namazlarını cemaatle kıldı.

Camide Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik kuralları uygulandı. Yönetmelikte camide seccadelerin evden getirilmesi, cemaat arasında sosyal mesafe uygulanması, abdesthanelerin kapalı kalması, camiye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi gibi kurallar yer alıyor.

Girişten önce ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve evden getirdikleri seccadelerle namazı eda etti.

Haftalar sonra yeniden camiye gelmekten mutluluk duyduğunu belirten cami cemaatinden Saadettin Pelit, "Duygularımı anlatamam. Ne zamandır bu anı bekliyordum." dedi.

Hükümet, ülkede salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşeterek, 8 Haziran'dan itibaren üçüncü aşamaya geçileceğini duyurmuştu.

Brüksel'deki Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Fatih Camii de yarından itibaren belirli kurallar çerçevesinde açılacak. Dini hizmet ve törenler 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlatılırken, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.

Restoran ve kafeler açıldı

Ülkede bugünden itibaren oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla belli sayıda kişi düşecek şekilde tekrar açıldı. Kafe, restoran ve barlar saat 01.00'e kadar açık kalabilecek.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Spor salonları da tekrar açılırken, havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, Avrupa Birliği (AB) içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Belçika'da normalleşmenin üçüncü aşamasına geçildi

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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