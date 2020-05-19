Belçika?da normalleşme adımları sürüyor
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Belçika?da normalleşme adımları sürüyor

Avrupa koronavirüs kararlarını yavaş yavaş yumuşatırken,Belçika'da halk da normale dönüyor.

Belçika?da normalleşme adımları sürüyor
19.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:49

Avrupa koronavirüs kararlarını yavaş yavaş yumuşatırken,Belçika'da halk da normale dönüyor. Ülkede yeni alınan kararlar çerçevesinde dünden itibaren kuaförler ve bazı okullar açıldı, hayat normale dönmeye başladı. Kafe, restoran gibi iş yerlerininse 8 Haziran'dan sonra açılması bekleniyor.

Belçika'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar dün itibariyle yeniden açıldı. Ülkede çarşı ve alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarına dezenfektanlar yerleştirildi. Çarşıya girerken ve çıkarken elleri dezenfekte yapmak mecburi oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyulması için gidiş ve geliş yolları ayrıldı. Koronavirüsle mücadele için alınan önlemler devam edecek, alışveriş sırasında 1 buçuk metre sosyal mesafesini koruma şartları geçerli ve mağazalarda maksimum 30 dakika kalınabilecek.

KUAFÖRLERDE KUYRUKLAR OLUŞTUBelçika'da kuaförlerin açılmasıyla herkes kuaföre koştu. Kimisi önceden randevu aldı, kimi sıra bekledi. Kuaförler genellikle randevu sistemi ile çalışmaya başladıklarını, sırayla da müşteri kabul ettiklerini dile getirdiler. Kuaförlerin açılmasıyla ilk iş olarak kuaföre koşan Talip Barış, 'Ben bu haberi duyunca çok mutlu oldum. Saçımız, sakalımız birbirine girdi. İlk günden berbere koştum, daha önce aradım ne zaman geleyim dedim gece 3'te bile gelirim dedim ve geldim, tıraşımı oldum' dedi. Brüksel'de Kuaför Can Algur ise 'Ben 16-17 yıldır Brüksel'deyim, kuaför olarak hizmet ediyorum. Bugün çok mutluyum, uzun süre kapalı kaldık. Bugün bütün meslektaşlarıma gözünüz aydın diyorum. Şu anda tek kişi alarak hizmet ediyoruz. Hijyene uygun şekilde tek kullanımlık örtülerle, işe başlamadan önce bütün makas ve makinelerimizi dezenfekte ederek işimize başlıyoruz' dedi.'OLUMLU BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜYORUM?Brüksel'de yaşayan Mehmet Gökcan 'Süreç için olumlu gelişme, hayat böyle devam edemezdi, olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Belçika'da hayat durma noktasındaydı, ben bütün medyayı takip ediyorum, bu süreci Belçika gerçekten diğer Avrupa ülkelerine göre çok güzel yürüttü. Bu da bizi bir nevi psikolojik olarak rahatlatıyordu, önlem almasıyla, örnek teşkil etti. İlk zamanlar sıkıntılar yaşandı. Sonraki dönemlerde her şeyin rayına oturduğunu görüyorum. Sokağımızda 2-3 tane Türk berberi var sabah onlarda sıra olduğunu gördüm, insanların sırada beklediğini gördüm. Bunlar da bizi mutlu etti, çünkü onlar da ekonomik sıkıntılara gireceklerdi. Gördüğüm kadarıyla kurallara uyuyorlardı, böyle giderse bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Okullar için de bu böyle devam etmeyecek, onlar da eğitimden geri kalmamalı. Gördüğüm kadarıyla okullarda önlemler alındığını görüyorum, hijyen olsun, mesafe sınırı olsun uygulanıyor. Biz de bu alınan önlemleri görünce çocuklarımızı okula göndermekte bir sıkıntı görmedik' dedi.RESTORAN VE KAFELE AÇILMAYACAK

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika genelinde koronavirüs ile mücadele etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Belçika genelinde restoran ve kafelerin kesinlikle şimdilik açılmayacağını, isteyen işyerlerinin paket servis şeklinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Belçika genelinde dünden itibaren kademeli olarak bazı okullar açıldı. Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam etmekte. Kurallara uymayanlara cezalar kesilecek. Polisler her yerde sürekli kontrol içinde olduğu gözlendi.


Kaynak: DHA

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