Belçika'da normale dönüşün üçüncü aşaması 8 Haziran'da başlayacak
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Belçika'da normale dönüşün üçüncü aşaması 8 Haziran'da başlayacak

Belçika'da alınan yeni kararlara normale dönüşün üçüncü aşaması kapsamında 8 Haziran'dan itibaren restoranlar, ibadet yerleri ve iç turizm yeniden açılacak.

Belçika'da normale dönüşün üçüncü aşaması 8 Haziran'da başlayacak
03.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:30

Belçika'da alınan yeni kararlara normale dönüşün üçüncü aşaması kapsamında 8 Haziran'dan itibaren restoranlar, ibadet yerleri ve iç turizm yeniden açılacak.

Belçika'da Milli Güvenlik Konseyi (MGK) başkent Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda 7 saat süren toplantı sonunda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan kararları açıkladı. MGK toplantısı sonrasında Federal Hükümet ve Bölge Hükümet Başbakanlarının katılımıyla alınan kararları sunmak üzere ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında alınan kararları açıklayan Başbakan Sophie Wilmes, "Aldığımız tedbirler salgını zayıflattı ancak virüs ilk günkü gibi aramızda olmaya devam ediyor. Hala can almaya devam ediyor ve can almaya da devam edecek. Bugüne kadar her şeyi yasaklayıp bazı şeyleri serbest bırakmıştık. Ancak şimdiden sonra bazı şeyleri yasaklayıp genel bir normalleşmeye geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan Wilmes, "Ancak unutmayalım ki korona virüs kaybolmadı. Hala duruyor" dedi.

Normale dönüşün 3. aşaması 8 Haziran'da

Başbakan Sophie Wilmes 3. aşama için yetkililerin bakış açılarını değiştirdiğini açıkladı. "İstisnalar dışında her şeyi yasaklamak yerine, istisnalar dışında her şeye izin verilecek bir yaklaşıma geçeceğiz" diyen Başbakan Wilmes, yeni dönemde uygulanacak "6 altın kural" belirlendiğini ifade etti. Normalleşmenin 3. aşaması için "6 altın kuralı" açıklayan Wilmes, "Hijyen kuralları. Ellerinizi yıkayın, öpmeyin, tokalaşmayın. Aktivitelerinizi tercihen açık havada yapın. Bu mümkün değilse iç mekanı havalandırın. Risk gruplarındaki insanlar için ek önlemler alın" diye konuştu.

Wilmes, "Güvenlik mesafesi. Kendi evinizdeki insanlar ve geniş tanıdık çevrenizdeki insanlar hariç geçerli kalmaktadır. Mesafeye saygı duyulmazsa ağız maskesi takılmalıdır. Hane halkı üyeleri dışında haftada 10 farklı kişiyle daha yakın temas kurabileceksiniz. Sizin genişletilmiş ve kişisel baloncuğunuz. Bu bireysel bir haktır. Böylece her hafta bu grup değişebilir. Maksimum 10, herhangi bir enfekte olmanız durumunda sosyal iletişimin sınırlı ve doğrulanabilir olmasını sağlar. Bir grup etkinliği veya toplantısı durumunda, bu grup çocuklar dahil 10 kişiden fazla olamaz. Bu, evde veya dışarıda bir toplantı için geçerlidir" dedi.

Belçika'da alınan yeni kararlara göre restoranlar ve ibadet yerleri sosyal mesafe kurallarına uyarak 8 Haziran'dan itibaren yeniden açılacak. Ülkede geniş çaplı faaliyetler 31 Ağustos'a kadar yasaklanırken küçük çaplı törenlerdeki katılımcı sayısı 30'dan 50'ye çıkarıldı. İlkokulların ve anaokulların ise bu tarihten itibaren tamamen açılacağı daha önceden duyurulmuştu. Ülkede restoranlar, camiler ve iç turizm 8 Haziran'dan itibaren açılırken Avrupa dışı seyahatlere Avrupa Birliği (AB) tarafından karar verileceği bildirildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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