Belçika'da Müslüman Genç Kıza Saldırıya Kınama

Belçika'daki Müslüman toplumunu temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten Belçika İslam Temsil Kurulu (EMB) ve Belçika İslam Enstitüleri Koordinasyon Konseyi (CIB), hafta başında 19 yaşındaki Müslüman kızın Charleroi şehrinde uğradığı saldırıyı şiddetle kınadı.

EMB ve CIB'den yapılan ortak yazılı açıklamada, genç kızın dini inancı nedeniyle hedef alındığının açık olduğu, saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Alçak saldırının sadece İslam dinini hedef almadığına dikkat çekilen açıklamada, tüm Belçika toplumunun temel değerleri ve dini özgürlüğünün saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, polis ve yargının gerekli tüm önlemleri alacağına inancın tam olduğu aktarılırken, topluma da itidal çağrısında bulunularak, "Şiddete şiddetle cevap vermemek gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Genç kız, pazartesi gecesi Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü kesen saldırganlar, önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.