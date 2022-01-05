Belçika'da memurlar yöneticilerin mesai dışında aramalarını cevaplamayabilecek - Haberler
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Belçika'da memurlar yöneticilerin mesai dışında aramalarını cevaplamayabilecek

Belçika'da memurlar yöneticilerin mesai dışında aramalarını cevaplamayabilecek
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da federal hükümete bağlı çalışanlar, bundan böyle mesai bittikten sonra yöneticilerinden gelen aramalara acil durumlar dışında cevap vermek zorunda olmayacak.

Belçika'da federal hükümete bağlı çalışanlar, bundan böyle mesai bittikten sonra yöneticilerinden gelen aramalara acil durumlar dışında cevap vermek zorunda olmayacak.

Hükümetin yayımladığı genelgeye göre, 1 Şubat'tan itibaren memurlara mesai bitiminde "fişi çekme hakkı" tanınacak.

Bir memur, normal çalışma saatleri dışında yöneticisinden gelen aramayı veya mesajı istemezse yanıtlamayabilecek.

Acil, istisnai, öngörülemeyen ve bir sonraki mesai saatine kadar bekleyemeyecek önemli durumlarda bu kural geçerli olmayacak.

Federal hükümetin çalışanları, işle ilgili aramayı veya mesajı cevaplamamaları nedeniyle iş yerinde "dezavantajlı" hale getirilemeyecek.

Belçika Devlet Hizmetleri Bakanı Petra de Sutter, genelgeyi açıklarken, aşırı iş yükünün yarattığı stres ve tükenmişliğin önüne geçmek istediklerini bildirdi.

Mesai bitiminde "fişi çekmenin" daha sürdürülebilir enerji seviyesi ortaya çıkarttığını, verimliliği artırdığını belirten de Sutter, "Bilgisayarlar bir türlü kapatılamıyor, sürekli akıllı telefonunuza gelen e-postaları okuyorsunuz. İnsanları bundan korumak için artık yasal olarak fişi çekme hakkı tanıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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