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Belçika'da maske zorunluluğu kaldırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belçika'da maske zorunluluğu kaldırılıyor

Belçika'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler hafifletilirken, bazı istisnalar dışında maske kullanımı zorunluluğu kaldırılıyor.

Belçika'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler hafifletilirken, bazı istisnalar dışında maske kullanımı zorunluluğu kaldırılıyor.

Belçika'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler gevşetiliyor. Ülkedeki salgın önlemlerini belirleyen Ulusal Danışma Kurulu, salgına yönelik son durumu değerlendirmek ve alınacak yeni kararları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, maske kullanımı zorunluluğunun büyük ölçüde kaldırılması kararı alındı. Buna göre, ülke genelinde yazın başından bu yana vaka sayısındaki azalma ve aşılama oranlarındaki artış doğrultusunda maske takma zorunluluğu 1 Ekim tarihinden itibaren kaldırılacak. Kapalı mekanlarda ve kalabalık etkinliklerde iç mekanda 500, açık alanda ise 750 kişiye kadar toplanmak mümkün hale gelecek ancak bu etkinliklerde Covid-Güvenlik belgesi kontrolleri mecburi olacak.

Federal makamların önümüzdeki günlerde Covid-19 konusunda karar alma yetkisini bölge yönetimlerine devretmeye hazırlandığı bildirilen Belçika'da, havaalanı, tren garları ve toplu taşıma araçlarında maske uygulaması devam edecek. Müşterilerin maske takma zorunluluğu kaldırılmasına rağmen çalışanlar maske takmaya devam edecek. Hastanelerde ve sağlık kuruluşları personeli ve hastalar da maske takma kuralına tabii olacak. Söz konusu karar, aşılama oranında istenen düzeye ulaşamayan Brüksel'de yeme-içme sektörü de dahil olmak üzere uygulanmayacak.

Öte yandan, uzmanlar söz konusu kararın zamanlamasının yanlış olduğunu düşünüyor. Ekim ve Kasım aylarında salgının 4. dalgasının başlayabileceği ihtimaline dikkat çeken uzmanlar, bu kararın etkilerinin olumsuz olacağını savunuyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

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