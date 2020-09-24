- Belçika'da maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren kaldırılıyor
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- Belçika'da maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren kaldırılıyor

24.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:05

- Belçika'da maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren kaldırılıyor Korona virüs önlemleri kapsamında Belçika'da daha önce uygulanan maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren kaldırılıyor.

- Belçika'da maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren kaldırılıyor

BRÜKSEL - Korona virüs önlemleri kapsamında Belçika'da daha önce uygulanan maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren kaldırılıyor.

Belçika'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birkaç ay önce getirilen maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren kaldırılıyor. Halk birçok şehirde cadde, bulvar ve sokaklarda maske takmak zorunda kalmayacak ancak, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyacak. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes Belçika Güvenlik Konseyi'nin toplantısında "Ülke korona virüs ile yaşamayı ve virüsün yayılma riskini azaltmayı öğrenmeli. Virüsün yayılma riskini yönetirsek hayat normale dönebilir" ifadelerini kullandı.

Wilmes, "Düzenli el yıkamak, sosyal mesafe kurmak, maske takma, kapalı yerlerde değil açık hava aktivitelerini yapmak, yaşlıları korumak ve riskten korunmak salgını kontrol etme stratejimizin 6 temel kuralı" dedi. Belçika'nın korona virüs salgınını kontrol etme stratejisine göre, çocuklar hariç 10 kişiden fazla toplanmaları yasak.

Belçika Hükumeti maske takma zorunluluğunu kaldırma kararının yanı sıra, ülkede yapılan test sayısının arttırılması ve yeni virüs tarama noktaları oluşturmaya karar verdi.

Öte yandan, ülkede 30 Eylül'de Korona Uyarı adlı bir mobil uygulama halkın hizmetine sunulacak. Karantina süreci ise 1 Ekim'den itibaren 14 günden 7 güne indirilecek. Yurt dışından gelenler için geldikleri ülkelerin salgın durumuna göre karantina zorunluluğu uygulanacak.

Belçika'da korona virüs vak'a sayısı 10 bin 887'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 959 oldu.

- Belçika'da maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den itibaren kaldırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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