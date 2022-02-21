Belçika'da lunaparktaki hız trenine binenler saatlerce mahsur kaldı - Haberler

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Belçika'da lunaparktaki hız trenine binenler saatlerce mahsur kaldı

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Belçika'da lunaparktaki hız trenine binenler saatlerce mahsur kaldı

Belçika'nın de Panne kentindeki eğlence parkında hız trenine binenler teknik arıza nedeniyle 6 saat boyunca 32 metre yükseklikte kurtarılmayı bekledi.

Belçika'nın de Panne kentindeki eğlence parkında hız trenine binenler teknik arıza nedeniyle 6 saat boyunca 32 metre yükseklikte kurtarılmayı bekledi.

Plopsaland eğlence parkındaki "Mutluluğa Yolculuk" hız treni, Batı Avrupa'da şiddetli fırtınanın etkili olduğu hafta sonunda arıza yaptı.

Tren akşam saatlerinde ortaya çıkan arıza nedeniyle rayların en yüksek noktasında takıldı. Trende bulunan yetişkin ve çocuklardan oluşan 9 kişi yaklaşık 6 saat boyunca 32 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Parka gönderilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları gece yarısına doğru kurtarabildi. Trenden indirilenler hastaneye götürüldü. Mahsur kalanların soğuk hava ve sert esen rüzgar nedeniyle hipotermi belirtileri gösterdiği ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hafta sonunda Belçika'nın da aralarında bulundu Batı Avrupa ülkelerinde rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 120 kilometreyi buldu.

Lunaparktaki hız treninde oluşan arızaya, rüzgarda uçan ve mekanizmaya sıkışan bir atkının yol açtığı iddia edildi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Batı Avrupa, Belçika, Tren, Güncel, Haberler

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