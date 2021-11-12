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Belçika'da kuş gribi tespit edildi

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika'da kuş gribi tespit edildi

Belçika'da yabani bir kazda kuş gribi tespit edilmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması istendi.

Belçika'da yabani bir kazda kuş gribi tespit edilmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması istendi.

Belçika Federal Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Anvers kentine bağlı Schilde beldesinde yabani bir kazda kuş gribi (H5N1) görüldüğü bildirildi.

Kuş gribi virüsünün hastalığa yol açan varyantının tespit edildiği belirtilen açıklamada, çok sayıda yabani kuşta virüs bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada, ülke genelinde profesyonel ya da hobi amaçlı kümes hayvanları besleyenlerin, hayvanlarını pazartesiden itibaren önlem amacıyla kapalı yerde tutması veya yabani hayvanlarla temasın önlenmesi için ağ içinde bulundurması gerektiği bildirildi. Ayrıca kümes hayvanlarına ve kuşlara yağmur suyu veya yerde birikmiş suların verilmemesi talep edildi.

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AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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