Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 700 bini geçti
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Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 700 bini geçti

29.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:14
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 700 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 702 bin 437'ye yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 702 bin 437'ye yükseldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, Avrupa'da son 1 yılda Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da günlük yeni ortalama vaka sayısı 19-25 Ocak haftasında 2 bin 210'a çıktı.

Salgının başlangıcından beri virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 982 olarak kaydedildi.

Hastalık nedeniyle 1817 kişi hastanelerde tedavi görürken, bu kişilerin 323'ü yoğun bakımda tutuluyor.

Belçika'da ekimdeki ikinci dalgada günlük yeni vaka sayıları 15 binin üzerine çıkmış, hükümetin aldığı tedbirlerle sayı 1500'e kadar gerilemişti. Son iki haftadır vaka sayıları 2 bin civarında seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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