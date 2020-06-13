Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 60 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 60 bine yaklaştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 99 artarak 59 bin 918'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 9 bin 650'ye yükseldi.

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 60 bine yaklaştı
13.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:36

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 99 artarak 59 bin 918'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 9 bin 650'ye yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 23 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 49 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının bir azalarak 88'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 99 artarak 59 bin 918'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 650'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin 3. aşamasına geçildi.

Bu süreçte bir sonraki karara kadar ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açıldı.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Spor salonları da tekrar açılırken, havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başladı, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, AB içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Parti mekanları, 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebiliyor ancak gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

Haberler

2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü Haber
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi Haber
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor! Haber
Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor!
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Ebru Polat Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Semih Özsoy Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 60 bine yaklaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 13:04:24. #1.14#
title