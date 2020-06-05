Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı
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Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 140 artarak 58 bin 907'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 566'ya yükseldi.

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı
05.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:27

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 140 artarak 58 bin 907'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 566'ya yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve toplam sayının 700'e ulaştığı aktarılırken, 64 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 8 azalarak 137'ye düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 140 artarak 58 bin 907'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 29 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 566'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Belçikalılar sağlık tedavilerini ihmal etti

Katolik Leuven Üniversitesinin yaptığı bir araştırma, Belçikalıların yüzde 50'sinin Kovid-19 sürecinde sağlık tedavilerini ihmal ettiğini, yüzde 40'ının ise sağlık sorunlarıyla karşılaşmasına rağmen hastane ya da doktora gitmediğini ortaya koydu.

Araştırma, bu nedenle toplumun yüzde 16'sının sağlık durumunun kötüleşmiş olabileceğine işaret etti.

Brüksel'de 20 bin kişi kuralları ihlal etti

Yetkililer, son iki ayda başkent Brüksel'de 20 bin kişinin tecrit kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.

Açıklamada, bazı kişilerin bilinçli olarak kurallara uymadığı, diğerlerinin ise kuralların karmaşık olması nedeniyle anlamadığı için ihlal etmiş olabileceği kaydedildi.

Belçika'da tecrit kurallarını ihlale 350 avroya kadar ceza kesilebiliyor.

8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçilecek

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başlatılacak.

Ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Bu çerçevede oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin koruması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilecek. Kafe, restoran ve barlar gece saat 01.00'e kadar açık kalabilecek.

Parti mekanları ise 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebilirken, gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.

Amatör ve profesyonel spor faaliyet ve müsabakalar tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak, spor salonları tekrar açılabilecek.

8 Haziran'da aynı zamanda dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlayacak, 1 Temmuz'da 200 kişiye çıkarılacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, Avrupa Birliği içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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