Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor
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Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısındaki artış son günlerde hız kazandı.

Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor
14.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:56

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısındaki artış son günlerde hız kazandı.

Haftalık verilerin günlük ortalamalarını yayımlayan Ulusal Sağlık Enstitüsünün istatistiklerine göre, ülkedeki günlük vaka sayısı ortalaması bir haftada yüzde 42 artarak 680 oldu. Geçen pazartesi günü bu sayı 472 olarak açıklanmıştı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 93 bin 455'e, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 925'e ulaştı.

Belçika genelindeki hastanelerde şu anda 291 Kovid-19 hastası bulunuyor. Bu kişilerin 71'i yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Salgının başından bu yana nüfusa göre en çok ölümün görüldüğü ülkelerden olan Belçika'da vakalar nisanda zirveye çıkmış, önlemlerin ardından temmuzda en düşük seviyelere inmişti. Tatil sezonunun ardından vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

Kaynak: AA

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