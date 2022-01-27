Belçika'da Kovid-19 vakalarında esas sayının 200-300 bin olduğu tahmin ediliyor

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısında 75 bin ile rekor kırılırken, tespit edilemeyen vakalarla birlikte gerçek rakamların 200-300 bin olduğu tahmininde bulunuldu.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, 17-23 Ocak haftasında günlük 50 bin 110 vaka görüldü.

Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 77'lik artışa denk gelirken, salgının başlangıcından bu yana ilk kez ortalama 50 bin sınırı aşılmış oldu.

Ayrıca 24 Ocak'ta bir rekor daha kırıldı, 75 bin vaka görülerek, yine salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Leuven Katolik Üniversitesinden biyoistatistikçi Geert Molenberghs'e göre, geçen hafta 140 bin test yapılması ve sadece pazartesi günü 75 bin vaka tespit edilmesi, tespit edilmeyen enfeksiyonlar da olduğunu gösteriyor.

Geçen hafta rakamlar günlük 200 bin civarında seyrederken halihazırda 300 bine doğru ilerliyor. Bu da 1-2 hafta içinde nüfusun büyük kısmının enfekte olacağı anlamına geliyor.

Omicronun alt versiyonu konusu

Halihazırda Belçika'daki vakaların yüzde 98'ini hafif semptomlarla atlatılan Omicron oluşturuyor. Ancak Omicron'un yeni bir alt versiyonunun ortaya çıkması ülkede endişeye neden oldu.

Yine Leuven Katolik Üniversitesinden biyoistatistikçi Tom Wenseleers'e göre, bu tür Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemiyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün 15 Ocak'ta açıkladığı bir raporda, halihazırda Omicron'un tüm vakaların yüzde 85'ini oluşturduğu aktarılmıştı. Bu durum, 2021 sonunda Omicron'un tüm vakaların yüzde 90'ını oluşturmasını bekleyen ülkedeki uzmanları şaşırtmıştı.

Delta varyantının beklendiğinden daha dirençli çıktığı yorumları yapılırken, Wenseleers'e göre durumun nedenini, söz konusu alt versiyonun varlığı oluşturuyor.

Hastaneye yatış ve can kayıpları

20-26 Ocak haftasında ortalama 336 Kovid-19 hastası hastaneye kaldırıldı. Toplam 3 bin 583 kişi hastanede tedavi görüyor, bunların 352'si yoğun bakım alıyor.

Günlük ortalama 25 kişi hayatını kaybederken, salgının başından bu yana 28 bin 900 can kaybı kaydedildi.

Aşılama oranları

11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da 8 milyon 848 bin 834 kişi tam aşılı durumda. Bu, tüm nüfusun yüzde 77'si, yetişkin nüfusun yüzde 89'una denk geliyor.

6 milyon 385 bin Belçikalı takviye doz aşısını da oldu, bu da nüfusun yüzde 55'ine, yetişkin nüfusun yüzde 69'una tekabül ediyor.