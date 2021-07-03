Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı
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Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı

Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da mart ayından beri düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ilk kez artış gösterdi.

Belçika'da mart ayından beri düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ilk kez artış gösterdi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, yeni vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz haftasında yüzde 5 yükselerek 378 oldu.

En son 22 Mart haftasında artan ve 5 bine yaklaşan vakalar, salgın tedbirleri ve aşılamaların hızlanmasıyla azalmış, Belçika hükümeti tedbirlerin çoğunu mayıs ve haziranda gevşetmişti.

Belçika genelinde toplam vaka sayısı 1,1 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 185 oldu.

Hastanelerde Kovid-19 hastası sayısındaki düşüş ise devam ediyor. Şu anda ülke genelindeki hastanelerde 271 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 123'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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