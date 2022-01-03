Belçika'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya başladı - Haberler
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Belçika'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya başladı

Belçika'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya başladı
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakalarının artmasıyla birlikte Belçika'da da yeni vaka sayılarında hızlı artış görülüyor.

Avrupa'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakalarının artmasıyla birlikte Belçika'da da yeni vaka sayılarında hızlı artış görülüyor.

Noel tatili öncesinde düşen vaka sayıları, Noel ile birlikte hızla yükselişe geçerek bir haftada yüzde 52 arttı.

Haftalık verilerin günlük ortalamasını veren Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, Noel'i de kapsayan 24-30 Aralık haftasında günlük ortalama vaka sayısı 10 bin 126 oldu. Bu da bir önceki haftaya göre yüzde 52 artış anlamına geliyor. Sadece 30 Aralık günü yaklaşık 16 bin vaka kayıtlara geçti.

Ancak vakalardaki hızlı artışa rağmen hastaneye yatışlarda ve ölümlerde aynı oranda artış görülmedi. 27 Aralık öncesindeki haftada günde 143 kişi Kovid-19 tedavisi için hastanelere kaldırılırken bu sayı 27 Aralık'tan sonraki haftada 149'a çıktı.

Belçika'daki hastanelerde şu anda 1761 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Yaklaşık 2 bin yoğun bakım yatağı bulunan ülkede, 532 kişi yoğun bakımda tutuluyor.

Omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde Kovid-19 vakaları hızla artmış, salgının başından beri en yüksek seviyelere ulaşmıştı. Belçika'da ise kasım sonunda zirve yapan vakalar, aralık sonuna kadar düşmüştü.

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AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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