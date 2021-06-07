Belçika'da Kovid-19 vakaları 9 ayın en düşük seviyesinde
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Belçika'da Kovid-19 vakaları 9 ayın en düşük seviyesinde

Belçika'da Kovid-19 vakaları 9 ayın en düşük seviyesinde
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1500'ün altına inerek son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Belçika'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1500'ün altına inerek son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, en son eylül ayının ikinci haftasında 1500'ün altında kaydedilen yeni vaka sayısı, 28 Mayıs-3 Haziran haftasında günlük ortama 1474'e düştü.

Son haftalarda aşılamaların artmasıyla hız kaybeden salgında bugüne kadar 1 milyon 70 bin vaka kaydedildi. Hastalık nedeniyle ülkede 25 bin 33 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'daki hastanelerde de Kovid-19 hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Hastanelerde bugün itibarıyla 967 kişi Kovid-19 tedavisi görürken bu kişilerin 330'u yoğun bakımda tutuluyor.

Vakalar ve özellikle de kritik eşik sayılan yoğun bakım sayılarının 500'ün altına düşmesiyle Belçika hükümeti salgın tedbirlerini gevşetmişti. Bu çerçevede gece sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış, restoran ve kafe gibi işletmelerin açık hava bölümleri açılmıştı. Bu tip işletmelerin kapalı kısımları da 9 Haziran'da açılacak.

Ayrıca, AB ülkelerine ve bu ülkelerden Belçika'ya yapılacak seyahatlerde de iki doz aşı olanlar, negatif PCR test sonucu gösterenler ve daha önce hastalığı geçirdiğini kanıtlayanlar için karantina zorunluluğu kaldırılmıştı.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da ekim ortasında başlayan ikinci dalgada vaka sayıları 15 bini aşmıştı. Düşürülen sayılar mart ayında tekrar yükselerek 5 bini bulmuştu. Hükümetin ekim ayından beri uyguladığı salgın tedbirleri mayıs ayında kademeli olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Son aylarda hız kazanan aşılama kampanyasında da 5,1 milyon doz aşı yapıldı. Yetişkin nüfusun yüzde 55'ine en az bir doz aşı uygulandı. 2,5 milyon kişi ise iki doz aşı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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