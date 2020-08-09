Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 73 bini aştı
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 73 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 73 bin 401'e yükseldi.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 73 bini aştı
09.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:36

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 73 bin 401'e yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 30 Temmuz-5 Ağustos haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 564'e çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 1'lik artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da, bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 73 bin 401 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 870'e ulaştı.

Sahil kenarında tedbirler

Sıcak hava dalgasının ülke genelinde etki göstermesiyle birlikte Belçika'nın sahil kentlerinde yoğunluk yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bir plajda çıkan kavga ve yoğunluk nedeniyle birçok sahil kasabası günlük ziyaretçileri yasakladığını duyurdu.

Geçen ay alınan yeni önlemler

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen ay bir dizi yeni önlem almıştı.

Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.

Kaynak: AA

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