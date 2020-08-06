Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 71 bini aştı Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 bin 158'e yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 bin 158'e yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 27 Temmuz-2 Ağustos haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 530'a çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 49'luk artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da, bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 71 bin 158 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da günde ortalama 24'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 859'a ulaştı. Ölüm ortalaması günde yaklaşık 3 kişiye yükselirken, bu oranın da bir önceki haftaya göre yüzde 31'lik artış kaydettiği vurgulandı.

Geçen ay alınan yeni önlemler

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen ay bir dizi yeni önlem almıştı.

Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.

Kaynak: AA