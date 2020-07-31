Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 68 bini aştı
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 68 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 671 artarak 68 bin 6'ya yükseldi.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 68 bini aştı
31.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:51

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 671 artarak 68 bin 6'ya yükseldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 artarak 9 bin 840'a ulaştığı, ölüm oranında günlük ortalamanın yüzde 10 azaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 671 artarak 68 bin 6'ya çıktığı bildirildi.

Son bir haftada günlük vaka sayısının ortalama 370'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 62, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 34 artış gözlemlendiği belirtildi.

Bölgesel tedbirler artıyor

Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron, vakaların artması durumunda başkentte de Anvers'e benzer bir gece sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğine işaret etti.

Maron, Brüksel'de vakaların bazı bölgelerde yoğunlaştığına dikkati çekti.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede son haftalarda vakaların artması üzerine acil toplantılar yaparak salgınla mücadele için ek tedbirler uygulama kararı almıştı.

Bunlar arasında alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmesi, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması gibi önlemler bulunuyor.

Konsey, yerel yönetimlere gerek duyulması halinde ek önlemlere başvurma yetkisi de vermişti.

Kaynak: AA

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