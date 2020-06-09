Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini geçti
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini geçti

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 59 bin 437'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 619'a yükseldi.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini geçti
09.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:21

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 59 bin 437'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 619'a yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 16 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 9 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 1 azalarak 115'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 89 artarak 59 bin 437'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 619'a yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Normalleşmede üçüncü aşamaya geçildi

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin 3. aşamasına geçiliyor.

Bu süreçte bir sonraki karara kadar ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Bugünden itibaren oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılıyor. Kafe, restoran ve barlar saat 01.00'e kadar açık kalabilecek.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Spor salonları da tekrar açılırken, havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başladı, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, Avrupa Birliği (AB) içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Parti mekanları, 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebiliyor ancak gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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