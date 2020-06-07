Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 154 artarak 59 bin 226'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 595'e yükseldi.

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 154 artarak 59 bin 226'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 595'e yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 101 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 10 azalarak 111'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 154 artarak 59 bin 226'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 1000'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Restoranların yüzde 20'si kapılarını açmayı planlamıyor

Belçika Güvenlik Konseyinin 8 Haziran'da restoran, kafe, bar ve otellerin açılmasına izin vermesinin ardından anketler, ülkedeki restoranların yüzde 20'sinin kapılarını açmayı planlamadığını ortaya koydu.

Anket katılımcıları, hükümetin açılma için şart koyduğu koşulların çok katı olduğunu, bunlara uyulması durumunda kar payının çok düşük olacağını, bu nedenle kapalı kalmayı tercih ettiklerini aktardı.

8 Haziran'da normalleşme sürecinin 3. aşamasına geçilecek

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, yarın normalleşme sürecinin 3. aşaması başlatılacak.

Ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Bu çerçevede oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilecek. Kafe, restoran ve barlar saat 01.00'e kadar açık kalabilecek.

Parti mekanları, 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebilirken, gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak, spor salonları tekrar açılabilecek.

8 Haziran'da dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlayacak, 1 Temmuz'da 200 kişiye çıkarılacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, Avrupa Birliği (AB) içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Kaynak: AA