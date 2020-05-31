Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 195 artarak 58 bin 381'e ulaştı.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti
31.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:25

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 195 artarak 58 bin 381'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 40 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 118 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 5 azalarak 168'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 195 artarak 58 bin 381'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 14 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 467'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müzeler ve hayvanat bahçeleri de gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförlerin randevuyla müşteri kabul ettiği ülkede, düğün ve cenaze törenleri azami 30 kişinin katılımıyla yapılabiliyor. Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüplerinde en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapılabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın kurallarını belirleyecek. Bir sonraki aşamaya en erken 8 Haziran'da geçilecek.

Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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