Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bini aştı Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 282 artarak 57 bin 92'ye ulaştı.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 282 artarak 57 bin 92'ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 48 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 117 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 3 azalarak 256 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 282 artarak 57 bin 92'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 280'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Okula dönüş oranı düşük

18 Mayıs'ta okulların kademeli olarak açılmasının ardından yapılan araştırmalar, okula dönüş oranının yüzde 55 civarında olduğunu gösterdi. Yarından itibaren devlet okullarının daha fazla sınıfta eğitim imkanı tanıması bekleniyor.

Ülkede normalleşme süreci uyarınca yarından itibaren hapishanelerdeki ziyaretler de sıkı tedbirlerle tekrar başlayacak. Mahkumları her hafta bir kişi ziyaret edebilecekken uzmanlar, ziyaretçilerin aynı kişiler olması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği konusunda uyardı.

Antikor testleri mümkün olacak

Yetkililer, vatandaşların Kovid-19'u atlatıp atlatmadığını anlamak için antikor testlerinin artık yapılabildiğini duyurdu.

Sigorta şirketleri, test masraflarının sadece sağlık çalışanları ve hastanede yatan şüpheli vakalar için karşılacağını, diğer kişilerin test ücretlerini kendilerinin karşılamaları gerektiğini açıkladı.

Uzmanlar ise antikor testlerinin ne kadar güvenilir olduğunu bilmediklerine, Kovid-19'u atlatan kişinin bağışıklık kazanıp kazanmadığının henüz bilimsel olarak kanıtlanmadığına dikkati çekti.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.

Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.

Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.

Kaynak: AA