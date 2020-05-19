Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine yaklaştı Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 232 artarak 55 bin 791'e ulaştı.

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 232 artarak 55 bin 791'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 50 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 30 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 3 artarak 345 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saate 232 artarak 55 bin 791'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 108'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

AB ülkelerine sınırların kademeli biçimde açılması gündemde

Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Le Soir gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin AB Komisyonu tavsiye kararı doğrultusunda kapılarını AB vatandaşlarına kademeli olarak açmayı planladığını bildirdi.

Öte yandan, ülkede normalleşmenin üçüncü aşamasına en erken 8 Haziran'da geçileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA