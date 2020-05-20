Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine dayandı
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine dayandı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 192 artarak 55 bin 983'e ulaştı.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine dayandı
20.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:34

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 192 artarak 55 bin 983'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 58 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 160 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 32 azalarak 313 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saate 192 artarak 55 bin 983'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 150'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Berber ve kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.

Pazar yerleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Bir sonraki aşamaya ise en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması daha sonra değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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