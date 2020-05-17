Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 291 artarak 55 bin 280'e ulaştı.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı
17.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:30

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 291 artarak 55 bin 280'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 170 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 7 artarak 371 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 291 artarak 55 bin 280'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 52'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Belçika'da normalleşme süreci

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, normalleşme sürecinin ilk aşamasının 4 Mayıs'ta başlamasının ardından bu hafta tekrar toplanmıştı.

Toplantının ardından konuşan Başbakan Sophie Wilmes, tüm kültürel, sportif ve diğer etkinliklerin 30 Haziran'a kadar yasaklandığını belirterek, "Muhtemelen yazdan önce normal hayata dönüş olmayacak." demişti.

Toplantıda alınan karara göre, okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başlayacak.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açacak. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebilecek.

Berber ve kuaförler randevuyla müşteri kabul edebilecek. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabilecek.

Pazar yerleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak açılacak. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabilecek. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas olacak.

Bir sonraki aşamaya ise en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması daha sonra değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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