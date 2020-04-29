Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bine yaklaştı
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bine yaklaştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 525 artarak 47 bin 859'a ulaştı.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bine yaklaştı
29.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:18

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 525 artarak 47 bin 859'a ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 174 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 340 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 79 azalarak 797 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 525 artarak 47 bin 859'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 170 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 501'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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