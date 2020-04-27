Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 47 bine yaklaştı Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 553 artarak 46 bin 687'ye ulaştı.

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 553 artarak 46 bin 687'ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 127 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 93 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 12 artarak 903'e çıktığı vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 553 artarak 46 bin 687'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 113 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 207'ye yükseldi. Bunların yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA