Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 942 artarak 30 bin 589'a ulaştı.

13.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:28
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 942 artarak 30 bin 589'a ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının da son 24 saatte 310 arttığı belirtildi.

Şu ana kadar Kovid-19 tanısı konan 6 bin 707 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 5 bin 393 kişinin ise halen hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 2 artarak 1234'e ulaştığı ifade edildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 942 artarak 30 bin 589'a çıktığına dikkat çekilen açıklamada, virüs nedeniyle son 24 saatte 303 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 903'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 53'ü hastanelerde vefat ederken, yüzde 43'ü ise huzurevlerinde can verdi.

Şirketler kurallara uymuyor

Belçika genelinde yapılan denetlemelerde şirketlerin yüzde 85'inin sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği ortaya çıktı. Uzmanlar işletme sahiplerinin çalışanlarını riske attığına dikkati çekti.

Aynı zamanda Paskalya tatilinde olan Belçika'da polis, havaların ısınmasıyla halkın sosyal mesafe kurallarını daha sık ihlal etmeye başladığını açıkladı. Virolog Steven Van Gucht, "İnsanların kısıtlamalardan sıkıldığını anlıyoruz. Ancak tedbirlere uymazsak etkisini iki hafta içinde hissetmeye başlarız." uyarısında bulundu.

Belçika'da vefat eden Türkler

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, ülke genelinde hayatını kaybeden Türk kökenli vatandaşların sayısının 27'ye yükseldiğini duyurdu.

Hamarat, UID Belçika koordinasyonunda hastanelere ve polis teşkilatlarına kumanya ve el yapımı maske dağıtımı ile engellilere hizmet vermeye devam ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

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