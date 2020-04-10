Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 27 bine yaklaştı Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1684 artarak 26 bin 667'ye ulaştı.

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1684 artarak 26 bin 667'ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 462 olduğu, 404 hastanın taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 7 azalarak 1278'e düştüğü, halen hastanede yatanların sayısının ise 5 bin 610 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ülkede, Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1684 artarak 26 bin 667'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüs nedeniyle 18-31 Mart'ta huzurevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 171 olduğu belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 325 ve böylece bugün açıklanan toplam ölü artış sayısının 496 olduğu kaydedildi.

Açıklamada. ülkede salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitiren hasta sayısının ise 3 bin 19'a yükseldiği vurgulandı.

Kaynak: AA