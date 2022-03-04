Belçika'da Kovid-19 tedbirleri daha da gevşiyor - Haberler

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Belçika'da Kovid-19 tedbirleri daha da gevşiyor

AA, Ata Ufuk Şeker - Güncel
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Belçika'da Kovid-19 tedbirleri daha da gevşiyor

Belçika hükümeti, Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri daha da gevşetmeye karar verdi.

Belçika hükümeti, Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri daha da gevşetmeye karar verdi.

Hükümetin İstişare Komitesi, yaptığı toplantıda ülkedeki tedbirler için oluşturulan barometre mekanizmasında en düşük seviye olan "sarı" koda geçmeyi kararlaştırdı.

Buna göre, 7 Mart Pazartesi'den itibaren otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu kalkacak. Bu kapsama okullar da dahil olacak. Öğrencilerin sınıflarında maske takması gerekmeyecek.

Kapalı mekanlara girişte kullanılan sertifika sistemi de kullanımdan kalkacak.

Sosyal mesafe uygulamasının sağlamayacağı durumlarda maske kullanımı zorunlu olmamakla birlikte tavsiye edilecek.

Konser gibi geniş katılımlı etkinliklere getirilen sayı sınırlaması da kalkacak.

AB içi seyahatlerde "yolcu bilgi formu" doldurulması da gerekmeyecek. AB dışından yapılan seyahatlerde ise yolcu bilgi formu doldurulması zorunluluğu sürecek. Böylece ülkede uygulamada olan salgın tedbirlerinin neredeyse tamamı kalkmış olacak.

Kararın alınmasında s??????on günlerde ülkede günlük vakanın 6 bin civarına kadar gerilemesi etkili oldu.

AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel

Avrupa Birliği, Pazartesi, Belçika, Mart, Güncel, Haberler

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