Belçika'da Kovid-19 salgınının başından bu yana rekor vaka sayısı kaydedildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına 22 Kasım'da rastlandı, bu veri 25 bin 365 olarak kayıtlara geçti.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, Belçika'daki haftalık verilerinin günlük ortalamasını yayımladı.

Buna göre, Belçika'da 16-22 Kasım haftasında yüzde 48'lik artışla günlük ortalama 16 bin 792 vaka görüldü. Günlük test sayısı da yüzde 33'lük artışla 110 bin 100 oldu.

Günlük ortalama can kaybı yüzde 16 artışla 35,7, hastaneye yatırılanların sayısı yüzde 22'lik artışla 303,6 olarak kaydedildi.

Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 75,2'i tam aşılanmış durumda. Can kayıpları bu nedenle geçen seneye oranla daha az seyrediyor.

Test merkezlerinin kapasitesi dolmuştu

Ülkede 22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıktı. Bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Test merkezleri, 22 Kasım'da artan test taleplerine yanıt veremediklerini duyurmuştu.

Nüfusu 11 milyon 400 civarı olan ülkede şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi virüse yakalandı, 26 bin 800 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet 17 Kasım'da sıkılaştırdığı tedbirleri bugün yeniden ele alıyor

Hükümet, sabah erken saatlerden bu yana 17 Kasım'da alınan tedbirlere rağmen salgının seyrinde hafifleme görülmemesi nedeniyle acil toplandı.

Açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu, kaç kişinin bulunduğuna bakılmaksızın 20 Kasım itibarıyla geri getirilmiş, haftanın 4 günü evden çalışma şart koşulmuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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