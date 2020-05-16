Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini aştı Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 54 bin 989'a ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 5 oldu.

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 54 bin 989'a ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 5 oldu.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 65 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 159 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 16 azalarak 364 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 345 artarak 54 bin 989'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 5'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Mülteci kamplarına yardım

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, ülkedeki farklı mülteci kamplarında yardım dağıtmaya başladıklarını bildirdi.

Belçika'daki farklı UID şubeleri, bugünden itibaren bazı mülteci kamplarına gıda kolileri, maske ve dezenfektan gibi yardımlarda bulunmaya başlayacak.

Hamarat, aynı zamanda ülkede hayatını kaybeden Türk kökenli vatandaşların sayısının 46'ya ulaştığını aktardı.

Belçika'da normalleşme süreci

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, normalleşme sürecinin ilk aşamasının 4 Mayıs'ta başlamasının ardından bu hafta tekrar toplanmıştı.

Toplantının ardından konuşan Başbakan Sophie Wilmes, tüm kültürel, sportif ve diğer etkinliklerin 30 Haziran'a kadar yasaklandığını belirterek, "Muhtemelen yazdan önce normal hayata dönüş olmayacak." demişti.

Toplantıda alınan karara göre, okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başlayacak.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açacak. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebilecek.

Berber ve kuaförler randevuyla müşteri kabul edebilecek. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabilecek.

Pazar yerleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak açılacak. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabilecek. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas olacak.

Bir sonraki aşamaya ise en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması daha sonra değerlendirilecek.

Kaynak: AA