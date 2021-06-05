Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 25 bini aştı.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 25 bini aştı.

Başkent Brüksel'deki Sciensano Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgının başladığı günden bu yana Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 14'e çıktı.

Yetişkin nüfusun yarısının aşılandığı ülkede vaka, hastaneye yatan, yoğun bakıma alınan ve ölenlerin sayısı ise düşmeye devam ediyor.

26 Mayıs ile 1 Haziran arasında, bir önceki haftaya göre bir günde ölen kişi sayısı, yüzde 26 düşüşle 13 olarak kaydedildi. 4 Haziran itibarıyla bir önceki güne göre 56 kişilik azalmayla hastaneye yatırılanların sayısı 1007 olurken bunlardan 341'i 23 kişilik düşüşle yoğun bakıma alındı.

Tedbirler gevşetildi

Belçika hükümeti, 4 Haziran'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin bazılarını gevşetme kararı almıştı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun açıkladığı kararlara göre, restoran, kafe ve bar gibi işletmeler 05.00'ten 23.30'a kadar açık olabilecek. İç mekanlarını 9 Haziran'dan itibaren açmalarına izin verilen işletmeler her masaya en fazla 4 müşteri kabul edebilecek, masalar arasında en az 1,5 metre bulunacak.

Salgın durumunun olumlu seyrettiği yeşil ve turuncu bölgelerden ülkeye dönen kişiler, karantinaya girmek zorunda olmayacak.

1 Temmuz'dan itibaren Belçika'da yaşayan kişiler Avrupa Birliği içinde salgın durumunun olumsuz seyrettiği ve "kırmızı bölge" olarak adlandırılan ülkelere seyahatlerini AB'nin Dijital Kovid Sertifikası ile yapabilecek. Kırmızı bölgelerden dönüşte iki doz aşı olanlar için karantina mecburiyeti bulunmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer