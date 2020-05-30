Belçika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı
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Belçika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya ulaşırken, ülke genelinde salgınının başlangıcından bu yana 9 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı
30.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:19

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya ulaşırken, ülke genelinde salgınının başlangıcından bu yana 9 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 29 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 87 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 14 azalarak 173 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 453'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Komşu ülkelerde aile ziyaretlerine izin

Belçika İçişleri Bakanı Pieter de Crem, aile ziyareti olduğunu kanıtlamak kaydıyla Belçikalıların Fransa, Lüksemburg, Almanya ve Hollanda'ya geçiş yapabileceğini duyurdu.

Seyahat edenlerin söz konusu ülkelerdeki tecrit kurallarına uymak zorunda olduğunun altını çizen de Crem, kararın yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından alındığını kaydetti.

Belçika'da sınırların 20 Mart'ta kapanmasının ardından zorunlu olmayan her türlü sınır ötesi seyahat yasaklanmıştı.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müze ve hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor. Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın adımlarını atacak.

Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.

Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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