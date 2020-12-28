Belçika'da Kovid-19 aşılamaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Belçika'da Kovid-19 aşılamaları başladı

28.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:20
Belçika'da Kovid-19 aşılamaları başladı

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılamalar başladı.

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılamalar başladı.

BioNTec-Pfizer tarafından geliştirilen aşı, ilk olarak aşının da üretildiği Puurs kasabasındaki bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Jos Hermans'a yapıldı.

Hermans, aşı olduktan sonra "Kendimi 30 yaş gençleşmiş hissediyorum." diyerek şaka yaptı.

Herkesin aşı olmasını isteyen Hermans, "Herkese aşı yapılırsa yeniden özgür oluruz. Böylece çocuklarımız ve torunlarımız da ziyarete gelebilir." ifadelerini kullandı.

Kaldığı bakımevinin en yaşlısı olan Hermans'a 3 hafta sonra aşının ikinci dozu yapılacak.

Öncelik yaşlılar ve bakımevi çalışanları

Belçika hükümeti, aşı kampanyasında önceliği bakımevinde kalan yaşlılara ve bakımevi çalışanlarına veriyor.

Ardından sağlık çalışanları, 65 yaş üzerindekiler, 45-65 yaş arasında olup kronik hastalığı bulunanlar ile kritik işlerde çalışanlar aşılanacak.

2021 sonuna kadar 11 milyon nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor.

Günlük yeni vaka sayısı 2 bin 170 civarında

Belçika, Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Salgındaki ilk dalganın görüldüğü bahar aylarında özellikle bakımevlerinde kalan çok sayıda yaşlı hayatını kaybetti.

İkinci dalga ise sonbaharda ülkeyi vurdu. Ekim sonlarında günlük ortalama 15 bini geçen vaka sayıları nedeniyle hükümet, gece sokağa çıkma kısıtlaması, bar, restoran ve kafelerin kapatılması, evden çalışma zorunluluğu gibi önlemler aldı. Bunun üzerine vaka sayıları düşmeye başladı.

Şu anda günlük yeni Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 170 civarında bulunuyor. Bugüne kadar Belçika'da yaklaşık 639 bin kişi virüse yakalandı, 19 bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Öznur Çalık Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Arda Turan Samet Aybaba Cüneyt Çakır Domagoj Vida İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika'da Kovid-19 aşılamaları başladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:21:55. #1.15#
title