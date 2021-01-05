Belçika'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer ile BioNTech firmaları tarafından geliştirilen aşının uygulamasının yaklaşık 10 günlük test sürecinin ardından geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer ile BioNTech firmaları tarafından geliştirilen aşının uygulamasının yaklaşık 10 günlük test sürecinin ardından geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Pfizer/BioNTech aşısının aralık sonunda Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından onaylanmasından sonra geçen 10 gündeki pilot uygulamada 700 kişiye aşı yapıldı.

Bakımevlerinde kalan ileri yaşlardaki 700 kişiden sonra ocak sonu veya şubat başına kadar 150 bin ila 200 bin kişiye daha aşı yapılması planlanıyor. Belçika Sağlık Bakanlığı, bu kişilerin de ülke genelindeki bakımevlerinde kalan yaşlılardan oluşacağını açıkladı.

Bir sonraki aşamada hastane ve sağlık çalışanlarının aşılanması öngörülüyor. Ancak bu aşamaya ne zaman geçileceğine dair bir tarih henüz belirlenmedi.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, aşı kampanyasında gelecek hafta "gaza basacaklarını" söyledi. Pfizer/BioNTech aşısının herkese iki doz halinde uygulanacağını belirten Vandenbroucke, aşının tek doz uygulanabileceğine yönelik tezlere karşı çıktı.

Vandenbroucke, "Bu aşının tek dozunun etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor." dedi.

AB genelinde aşıların dağıtımındaki yavaşlık ve beklenen sayılardaki dozların AB ülkelerine ulaşmaması gibi nedenlerle aşı kampanyalarının planlandığı gibi gitmeyebileceği ifade ediliyor.

11 milyon nüfuslu Belçika'daki aşılama kampanyasının 2021 boyunca devam edebileceği belirtiliyor. Yaza kadar 4 milyon kişinin aşılanması beklenen Belçika'da Pfizer/BioNTech aşısına ek olarak başka aşıların da onay alması ve üretimin artmasıyla sürecin hızlanabileceği kaydediliyor.

AB'de onay alması beklenen ikinci aşının ise Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşı olması, EMA'nın yarınki toplantısından Moderna aşısına onay çıkması bekleniyor.

Toplam vaka sayısı 650 bini geçti

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da bugüne kadar yaklaşık 651 bin kişi koronavirüse yakalandı. Bu kişilerin 19 bin 750'si hayatını kaybetti.

Marttaki ilk dalganın ardından ekimde ikinci dalgayı gören ülkede ekim sonunda günlük ortalama vaka sayıları 15 bini aşmıştı. Bunun üzerine federal ve bölgesel hükümetlerin aldığı tedbirlerle vaka sayıları geriledi.

Bugün itibarıyla ülkede günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısı 1580 civarında bulunuyor. Hastanelerde 2 bin 200 kişi Kovid-19 tedavisi görürken, bu kişilerin 463'ü yoğun bakımda tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam