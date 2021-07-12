Belçika'da koronavirüsün iki ayrı varyantına aynı anda yakalanan kadın öldü

Belçika'da, koronavirüsün alfa ve beta varyantlarına aynı anda yakalanan 90 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Belçika'da, koronavirüsün alfa ve beta varyantlarına aynı anda yakalanan 90 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Bunun, Covid'in İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan endişe verici iki farklı varyantının aynı anda bulaştığını belgeleyen ilk vaka olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Belçika medyasına göre kadın, hastalığa yakalandığı dönemde henüz Covid aşısı yaptırmamıştı.

Yalnız yaşayan ve evde bakım hizmeti alan Belçikalı kadın, geçen Mart ayında rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kasın hasta, başlangıçta oksijen düzeyinin iyi olmasına rağmen durumunun hızla kötüleşmesi üzerine 5 gün içinde hayatını kaybetti.

Yapılan araştırma sonucu 90 yaşındaki kadına, Covid'e yol açan iki farklı virüs varyantının aynı anda bulaştığı belirlendi.

Belçika'nın Aalst kentindeki OLV hastanesinden baş araştırmacı Dr. Anne Vankeerberghen'e göre, İngiltere'de ortaya çıkan alfa ve Güney Afrika'da saptanan beta varyantları, o dönemde Belçika'da yaygındı.

Belçikalı doktorlar, birden fazla bakıcısı bulunan kadının, farklı virüs varyantlarını bu kişilerden kapmış olabileceğini düşünüyor.

Moleküler biyolog Anne Vankeerberghen, aynı anda bulaşan endişe verici iki farklı virüs varyantının, Belçikalı kadın hastanın durumunun hızla kötüye gitmesinde etkili olup olmadığını söylemenin zor olduğunu vurguladı.

Vankeerberghen'in araştırması, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde (ECCMID) sunulacak.

Belçikalı uzmana göre, aynı anda bulaşan farklı virüs varyantlarına ilişkin yayınlanmış başka vaka yok ancak endişe verici varyantlar için sınırlı oranda test yapılması nedeniyle konu muhtemelen hafife alınıyor.

Vankeerberghen, bu nedenle, bilinen virüs mutasyonlarını tespit etmek için hızlı PCR testlerinin daha yaygın şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ocak ayında da Brezilyalı bilim insanları, iki kişinin aynı anda iki farklı koronavirüs varyantları ile enfekte olduğunu bildirilmişti ancak bu çalışma henüz bilimsel bir dergide yayınlanmadı.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden viroloji uzmanı olan Prof. Dr. Lawrence Young, BBC'ye yaptığı açıklamada, bir kişide aynı anda virüsün iki farklı varyantına rastlanmasının sürpriz olmadığını söyledi.

Uzmanlar, mevcut aşıların farklı virüs varyantlarına karşı iyi koruma sağladığından emin. Bilim insanları, yeni varyantlar için daha etkili olacak ve bağışıklığı arttırabilecek yeni Covid aşıları üzerinde çalışıyor.

Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de hızla yayılan koronavirüs delta varyantı, diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olmaya başladı.